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Haberler Galeri Manisa'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: Yaralılar var

Manisa'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: Yaralılar var

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen feci kazada otomobil hurdaya dönerken, içindeki 5 kişi de yaralandı. Öndeki TIR'a arkadan çarpan otomobil yüzünden İzmir - Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kula ve Salihli devlet hastanelerine kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:56 Güncelleme Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:58
Manisa'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: Yaralılar var

Sena Yılmaz (44) yönetimindeki 34 PE 0163 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunda aynı yönde giden Ömer Gürcan yönetimindeki 64 ABG 739 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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Manisa'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: Yaralılar var

Kazada otomobil sürücüsü Sena Yılmaz ile otomobilde bulunan Galip Yıldırım, Bedriye Şener Yılmaz, Erdi ve Ayşe Kızak yaralandı.

Manisa'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: Yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Manisa'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: Yaralılar var

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kula ve Salihli devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: Yaralılar var

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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