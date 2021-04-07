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Manisa'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: Yaralılar var
Manisa'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: Yaralılar var
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen feci kazada otomobil hurdaya dönerken, içindeki 5 kişi de yaralandı. Öndeki TIR'a arkadan çarpan otomobil yüzünden İzmir - Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kula ve Salihli devlet hastanelerine kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:56
Güncelleme Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:58
Sena Yılmaz (44) yönetimindeki 34 PE 0163 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunda aynı yönde giden Ömer Gürcan yönetimindeki 64 ABG 739 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Sena Yılmaz ile otomobilde bulunan Galip Yıldırım, Bedriye Şener Yılmaz, Erdi ve Ayşe Kızak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kula ve Salihli devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.