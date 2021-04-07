Haberler Galeri Manisa'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: Yaralılar var

Manisa'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: Yaralılar var

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen feci kazada otomobil hurdaya dönerken, içindeki 5 kişi de yaralandı. Öndeki TIR'a arkadan çarpan otomobil yüzünden İzmir - Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kula ve Salihli devlet hastanelerine kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:56 Güncelleme Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





