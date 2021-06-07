Manisa'nın Demirci ilçesindeki kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar, kırlarda kendiliğinden yetişen papatyaları toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kırlardan toplanan papatyalar, kurutulduktan sonra kilogramı 50 liradan alıcı buluyor.
Giriş Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 12:55Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 12:55
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Manisa'da papatya mesaisi!
Manisa'da yüksek rakımdaki ilçeye bağlı 20'ye yakın mahallenin kırlarında papatyalar mayıstan itibaren açmaya başlıyor.
Kadınlar erken saatte traktörlerle çıktıkları kırlarda, öğleye değin papatya topluyor. Traktör römorklarına yüklenen papatyalar evlere getiriliyor. Kadınlar saplarından ayırdıkları papatyaları, kurumak üzere gölgelik bir yerde örtü üzerine seriyor.
Manisa'da papatya mesaisi!
Çuvallara konulan kurutulmuş papatyalar, bir bölümü baharatçılarda satılmak bir bölümü de ilaç, kozmetik ve meşrubat sanayiinde kullanılmak üzere tüccarlara satılıyor. Çocuklar da papatya toplama ve kurutma işinde annelerine yardım ediyor.
Manisa'da papatya mesaisi!
Kışlak Mahallesi sakinlerinden Emine Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl mayıs-haziran döneminde Demirci'nin kırlarından kadınların papatya topladığını belirtti. Kendisinin de 6 yıldır bu işi yaptığını aktaran Kocabaş, şöyle konuştu:
Manisa'da papatya mesaisi!
"Geçen yıl papatyaları, kilogramı 40 liradan sattık. Bu yıl ise fiyatın 50 lira olduğunu öğrendik. Yağmurlar az yağdığı için bu yıl papatya az. Sabah erken çıkmaya gayret ediyoruz. Erken gidersek serinde toplaması kolay oluyor. Geçen yıl papatyadan 3 bin lira kazandım. Bu yıl o kadar alamayacağız. Papatya yağmur yağmadığı için yeteri kadar olmadı." dedi.