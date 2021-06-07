Manisa'da papatya mesaisi!

"Geçen yıl papatyaları, kilogramı 40 liradan sattık. Bu yıl ise fiyatın 50 lira olduğunu öğrendik. Yağmurlar az yağdığı için bu yıl papatya az. Sabah erken çıkmaya gayret ediyoruz. Erken gidersek serinde toplaması kolay oluyor. Geçen yıl papatyadan 3 bin lira kazandım. Bu yıl o kadar alamayacağız. Papatya yağmur yağmadığı için yeteri kadar olmadı." dedi.