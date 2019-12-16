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> Manisa'da şaşırtan olay! Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi
Manisa'da şaşırtan olay! Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir çiftçinin tarlasındaki ürünlerden alan kimliği belirsiz bir kişi sulama borusuna öyle bir şey bıraktı ki görenler hayrete düştü. Tarlasına geldiğinde sulama borusundaki şeyi bulan çiftçi İbrahim Zeybek, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.
Giriş Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:59
Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:59
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir çiftçinin tarlasındaki ürünlerden alan kimliği belirsiz bir kişi sulama borusuna öyle bir şey bıraktı ki görenler hayrete düştü. Tarlasına geldiğinde sulama borusundaki şeyi bulan çiftçi İbrahim Zeybek, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve aynı zamanda mahallenin muhtarı olan İbrahim Zeybek, sulamada kullandığı boruları toplamak üzere sabah saatlerinde tarlasına gitti.
Sulama borularını topladığı sırada Zeybek, borunun musluğuna kağıt parçası sıkıştığını fark etti.
Musluğun yanına gelen Zeybek, kağıt parçasının biri tarafından oraya sıkıştırılmış 5 TL olduğunu anladı.
Tarlasından geçen birinin aldığı ürün karşılığında 5 lirayı sıkıştırdığını fark eden Zeybek, paranın sahibini bulup teşekkür etmek istiyor.