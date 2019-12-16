  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Manisa'da şaşırtan olay! Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi

Manisa'da şaşırtan olay! Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir çiftçinin tarlasındaki ürünlerden alan kimliği belirsiz bir kişi sulama borusuna öyle bir şey bıraktı ki görenler hayrete düştü. Tarlasına geldiğinde sulama borusundaki şeyi bulan çiftçi İbrahim Zeybek, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:59 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:59
Manisa'da şaşırtan olay! Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir çiftçinin tarlasındaki ürünlerden alan kimliği belirsiz bir kişi sulama borusuna öyle bir şey bıraktı ki görenler hayrete düştü. Tarlasına geldiğinde sulama borusundaki şeyi bulan çiftçi İbrahim Zeybek, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Manisa'da şaşırtan olay! Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve aynı zamanda mahallenin muhtarı olan İbrahim Zeybek, sulamada kullandığı boruları toplamak üzere sabah saatlerinde tarlasına gitti.

Manisa'da şaşırtan olay! Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi

Sulama borularını topladığı sırada Zeybek, borunun musluğuna kağıt parçası sıkıştığını fark etti.

Manisa'da şaşırtan olay! Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi

Musluğun yanına gelen Zeybek, kağıt parçasının biri tarafından oraya sıkıştırılmış 5 TL olduğunu anladı.

Manisa'da şaşırtan olay! Tarlasında buldu, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi

Tarlasından geçen birinin aldığı ürün karşılığında 5 lirayı sıkıştırdığını fark eden Zeybek, paranın sahibini bulup teşekkür etmek istiyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı BİM A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri 19-20 Aralık! İşte haftanın indirimleri
BİM A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri 19-20 Aralık! İşte haftanın indirimleri
BİZE ULAŞIN