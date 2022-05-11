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Haberler Galeri Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı

Manisa'da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı

Manisa- Turgutlu kara yolunda fabrika içşilerini taşıyan servis otobüsü, demir yüklü kamyona arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7'si ağır 30 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:52
Manisa’da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı

Kaza, akşam saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Turgutlu ilçesinden Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçileri götüren servis otobüsü, Nif Çayı mevkisinde, önünde seyir halinde demir yüklü kamyona çarptı.

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Manisa’da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı

Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün ön tarafı demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa’da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı

Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 30 kişi de yaralandı.

Manisa’da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere götürüldü. Otobüste sıkışan işçiler ise AKS ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Manisa’da servis otobüsü demir yüklü kamyona çarptı

Kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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