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Haberler Galeri Manisa'da sezonun ilk kirazı satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Manisa'da sezonun ilk kirazı satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Türkiye'nin kiraz üretiminde önemli bölgelerinden olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü açık artırma ile alıcı buldu. Sezonun ilk ürününü yetiştirdiği için gururlu olduğunu belirten üreticinin kirazı 800 TL'ye satıldı.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 13:29 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 13:32
Manisa’da sezonun ilk kirazı satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ilk kiraz hasadı önceki yıllarda Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapılırken bu sene Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde yapıldı. Bahçesindeki "Cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üretici Yavuz Tun, 120 kilogram ürünü alım merkezine getirdi.

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Manisa’da sezonun ilk kirazı satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Yılın ilk ürünü için tören düzenlendi. Törene, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı.

Manisa’da sezonun ilk kirazı satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Kirazlar, düzenlenen açık artırmada kilogramı 800 liradan tüccar Hüseyin Çimen tarafından satın alındı.

Manisa’da sezonun ilk kirazı satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Üretici Yavuz Tun, sezonun ilk ürününü yetiştirdiği için gururlu olduğunu söyledi. Hüseyin Çimen ise ürünü İstanbul ve Ankara'ya göndereceğini ifade etti.

Manisa’da sezonun ilk kirazı satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

İl Tarım Müdürü Öztürk, Manisa'nın erkenci özelliğiyle Türkiye'de önemli bir kiraz üretim merkezi olduğunu belirterek, "İlimizin en önemli özelliği, Türkiye'nin ve kuzey yarım kürenin ilk kirazını çıkartıyor olması. Üretim anlamında 48 bin 832 tonla dördüncü sırada geliyor ama üretim alanı anlamında ikinci sıradayız. İlerleyen yıllarda Manisa üretim anlamında daha da yukarılara çıkacaktır." dedi.

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