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Haberler Galeri Manisa'da üzüm bağları artık onlara emanet! Çiftçilerin en büyük yardımcısı oldu

Manisa'da üzüm bağları artık onlara emanet! Çiftçilerin en büyük yardımcısı oldu

Manisa'nın dünyaca ünlü üzüm bağları geçmişte hırsızlık olaylarına karşı tüfekle korunurken artık sahiplendirilen eğitimli köpekler tarafından korunacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın başlattığı "Can Yoldaşım" projesi ile köpekler hem geceleri üzüm bağlarında nöbet bekleyen çiftçilere arkadaş oluyor hem de koruma görevini yürütüyor.

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 11:49 Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 12:00
Manisa’da üzüm bağları artık onlara emanet! Çiftçilerin en büyük yardımcısı oldu

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Manisa'da üzüm üreticileri 1 yıllık zorlu bir emeğin ardından üzümlerini hasat etmeye başladı. Hasat edilen üzümler kurutulmak üzere sergilere serilirken, zaman zaman hırsızların da hedefi haline geliyor. Özellikle gece saatlerinde üzüm sergilerindeki kurutulmuş üzümleri çalan hırsızlar, çiftçilerin de bir yıllık alın terlerini de alıp götürüyor. Bir yıllık emeklerini hırsızlara kaptırmamak için sergilerin başında nöbet tutan çiftçilere yardımcı olmak için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı "Can Yoldaşım" projesini başlattı.

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Manisa’da üzüm bağları artık onlara emanet! Çiftçilerin en büyük yardımcısı oldu

HEM KORUYOR HEM ARKADAŞLIK EDİYOR
Manisa'da barınağa bırakılan köpekler Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından hem insanlarla ilişkilerini güçlendirmesi hem de koruma görevini yürütmesi amacıyla eğitimden geçiriliyor. Farklı koku ve seslere karşı duyarlılık eğitimleri alan köpekler daha sonra isteyen çiftçilere sahiplendiriliyor.

Manisa’da üzüm bağları artık onlara emanet! Çiftçilerin en büyük yardımcısı oldu

İlk haftalarda bölgeyi tanıma sürecinden geçen köpekler daha sonra hem geceleri üzüm bağlarında nöbet bekleyen çiftçilere arkadaş oluyor hem de koruma görevini yürütüyor. Öte yandan proje ile barınaktaki köpekler rehabilite edilirken, çiftçilere sahiplendirilerek yeni bir yuvaya da kavuşmaları sağlanıyor.

Manisa’da üzüm bağları artık onlara emanet! Çiftçilerin en büyük yardımcısı oldu

Ayrıca köpeklerin sahiplendirilme sürecinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı görevlileri de sahiplenmek isteyen çiftçilerle birebir diyaloğa girerek, sahiplenmek isteyen çiftçilerin köpek bakımlarına uygunluğunu değerlendiriyor. Köpek sahiplendirilen çiftçilere mama ve kulübe desteği de sağlanıyor.

Manisa’da üzüm bağları artık onlara emanet! Çiftçilerin en büyük yardımcısı oldu

"GEÇMİŞTE SİLAHLA MAHSULÜN BAŞINDA BEKLERDİK, ŞİMDİ GEREK KALMADI"
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Ersoy, proje çerçevesinde köpek sahiplendiğini ve kendilerine büyük destek sağladığını belirterek "Buralarda hırsızlık yoğun oluyor. Kuru üzümleri çalıyorlar. Her zaman da başında bekleyemiyorsunuz. Oğlum da 'barınağa başvuralım' dedi. Geceleri sese karşı duyarlı bir köpeklerin olduğunu söylediler. Caydırıcı özelliği olsun diye köpeğimizi aldık. Akşamları hava kararınca köpek harekete geçiyor. Bize destek oluyor. Daha önce köpeğimiz vardı ama akşamları kafasına göre çekip gidiyordu. Bu köpekler eğitimli olduğu için daha duyarlı oluyor. Biz gün battıktan, akşam yemeğini yedikten sonra silahla başını sabaha kadar beklerdik mahsulümüzün. Şimdi köpek olunca gerek kalmadı" dedi.

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