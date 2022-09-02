Manisa’da üzüm bağları artık onlara emanet! Çiftçilerin en büyük yardımcısı oldu

"GEÇMİŞTE SİLAHLA MAHSULÜN BAŞINDA BEKLERDİK, ŞİMDİ GEREK KALMADI"

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Ersoy, proje çerçevesinde köpek sahiplendiğini ve kendilerine büyük destek sağladığını belirterek "Buralarda hırsızlık yoğun oluyor. Kuru üzümleri çalıyorlar. Her zaman da başında bekleyemiyorsunuz. Oğlum da 'barınağa başvuralım' dedi. Geceleri sese karşı duyarlı bir köpeklerin olduğunu söylediler. Caydırıcı özelliği olsun diye köpeğimizi aldık. Akşamları hava kararınca köpek harekete geçiyor. Bize destek oluyor. Daha önce köpeğimiz vardı ama akşamları kafasına göre çekip gidiyordu. Bu köpekler eğitimli olduğu için daha duyarlı oluyor. Biz gün battıktan, akşam yemeğini yedikten sonra silahla başını sabaha kadar beklerdik mahsulümüzün. Şimdi köpek olunca gerek kalmadı" dedi.