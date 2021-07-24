Manisa'da üzüm salkımlarına poşetli koruma

Bunun bir deneme olduğunu dile getiren Sarıtaş, olumlu cevap aldığı takdirde diğer çiftçilere de örnek olarak katkı sağlamak isteğini ifade etti. Çiftçilerin bu sene ayaz zararı sebebiyle ürünlerinde ciddi kaybı olduğunu kaydeden Sarıtaş, bu tür bir önlemle azda olsa olan ürününü korumak isteğini bildirdi.