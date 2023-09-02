Manisa’da vahşet! Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Mızrak ve Meliha Uludağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Cansu Dönmez ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedeni de savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

