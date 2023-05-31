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Haberler Galeri Manisa'da yaylalar papatyalarla kaplandı! Hasat sezonu başladı

Manisa'da yaylalar papatyalarla kaplandı! Hasat sezonu başladı

Manisa'nın yaylalarında havaların iyice ısınması ile birlikte papatyalar çıkmaya başladı. Kentte kadınlar sabah erken saatlerde trakötrle yaylalara çıkıp papatyaları topluyarak, aktarlara satıyor.

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:16 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:25
Manisa’da yaylalar papatyalarla kaplandı! Hasat sezonu başladı

Manisa yaylalarında kadınlar, aktarlara satmak üzere kır papatyaları topluyor. Bahar yağmurlarıyla ilçedeki yaylalar, papatyalarla kaplandı.

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Manisa’da yaylalar papatyalarla kaplandı! Hasat sezonu başladı

Kadınlar, sabahın erken saatlerinde traktörlerle yaylalara çıkarak, kır papatyaları topluyor. Toplanan papatyalar, evlerin teraslarında kurutulduktan sonra aktarlara satılıyor.

Demirci ilçesine bağlı Elek Mahallesi'nde Muhtar İsa Özkaymak, AA muhabirine, bölgede kır papatyasının hasat sezonu olduğunu söyledi.

Manisa’da yaylalar papatyalarla kaplandı! Hasat sezonu başladı

Bu yıl yağmurların geç düşmesiyle papatya sezonunun geciktiğini anlatan Özkaymak, şöyle dedi:

"Sezona mayıs sonunda ancak başlayabildik. Köyümüzde kadınlar gün boyu papatya topluyor. Kurutulan papatyalar hazır hale geldikten sonra Simav, Kula ve İstanbul'dan gelen alıcılara satılıyor. Bu yıl kilogramı 130 lira. Geçen yıl 70 liradan satılıyordu."

Manisa’da yaylalar papatyalarla kaplandı! Hasat sezonu başladı

Papatya toplayan kadınlardan Naime Avcı, yaptıkları işin çok zahmetli olduğunu ifade etti. Rukiye Kireşçi ise topladığı papatyaların bir bölümünü ailecek

Manisa’da yaylalar papatyalarla kaplandı! Hasat sezonu başladı
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