  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde zift yüklü tanker, yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Tanker şoförünün yaralandığı kazada, tankerin camından fırlayıp kupanın altında kalan karayolları personeli feci şekilde can verdi. Yaşamını yitiren Kadir Kalyon'un cansız bedeni, vinç yardımı ile sıkıştığı kupanın altından çıkartılarak, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen karayolları personelleri ise büyük üzüntü yaşadı.

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 22:12 Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 22:15
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Peribacaları mevkiinde meydana geldi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğüne ait Ömer S. (37) idaresindeki 35 UA 757 plakalı zift taşıma tankeri, İzmir'den yükledikleri zifti Uşak'a boşalttıktan sonra dönüş yoluna geçti.

Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Tanker, Kula Peribacaları mevkiine geldiğinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp yan yattı.

Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Toprak zemine çarparak durabilen tankerdeki sürücü yaralanırken, karayolları personeli Kadir Kalyon (37) ise tankerin ön camından fırlayarak kupanın altında kaldı.

Manisa'da zift yüklü tanker yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik polisleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, kupanın altında kalan Kadir Kalyon'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Manisa'da ölü bulunan gençlerin ailelerinden çıkan haberlere tepki
Manisa'da ölü bulunan gençlerin ailelerinden çıkan haberlere tepki