Manisa'daki 2 bin 700 yıllık tümülüslerde definecilere karşı tedbirler artırıldı

Geleceğe bırakacakları mirasın zarar görmesine çok üzüldüklerini ifade eden Alhan, "Defineciler bir şey bulurum umuduyla kazıyor ve bu güzelliği bozuyor. Bu mezarları tahrip edenlere sesleniyorum, artık bir şey aramayın, hiçbir şey yok zaten. Bu tarihi ve coğrafi güzelliği tahrip edip bozmayın. Bu mezarlar bizim geçmişle olan bağlantımız. Kendi ellerimizle bu mirası yok edersek torunlarımıza kötü bir iz bırakmış oluruz." dedi.