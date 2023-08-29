Manisa’daki altyapı çalışmalarında bulundu! Koruma altına alındı

Kabartmalar etrafında güneş ve taç var. Muhtemelen güneş tanrısı Helios'a ait olduğu düşünülen bir kabartma. Bu eser, kilise bahçesinde koruma altına alındı. Arkeologlar gerekli çalışmaları yaptıktan sonra net bilgiler ortaya çıkacak" diye konuştu.