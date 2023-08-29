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Haberler Galeri Manisa'daki altyapı çalışmalarında bulundu! Koruma altına alındı

Manisa'daki altyapı çalışmalarında bulundu! Koruma altına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında başı olmayan kabartma bulundu. Koruma altına alınan kabartmanın 'Güneş Tanrısı Helios'a ait olduğu belirtildi.

DHA

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 16:38 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 16:39

Manisa’daki altyapı çalışmalarında bulundu! Koruma altına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarında başı olmayan kabartma bulundu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kabartmanın koruma altına alındığı St. Jean Kilisesi'nde arkeologlardan bilgi aldı.

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Manisa’daki altyapı çalışmalarında bulundu! Koruma altına alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Alaşehir'in tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Öküzcüoğlu, "Milattan sonra 600'üncü yüzyılda Anadolu'da Hristiyanlığı yaymak için 7 tane kilise kurulmuş; Smyrna, Efes, Sardes, Akhisar, Bergama, Alaşehir ve Leodikya.

Manisa’daki altyapı çalışmalarında bulundu! Koruma altına alındı

Bugün altyapı çalışmaları sırasında Antik Roma dönemine ait, milattan önce 200 ile milattan sonra 300'lü yıllar arasında olduğunu tahmin ettiğimiz, kabartma çalışması ortaya çıktı.

Manisa’daki altyapı çalışmalarında bulundu! Koruma altına alındı

Kabartmalar etrafında güneş ve taç var. Muhtemelen güneş tanrısı Helios'a ait olduğu düşünülen bir kabartma. Bu eser, kilise bahçesinde koruma altına alındı. Arkeologlar gerekli çalışmaları yaptıktan sonra net bilgiler ortaya çıkacak" diye konuştu.

Manisa’daki altyapı çalışmalarında bulundu! Koruma altına alındı
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