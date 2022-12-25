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Haberler Galeri Manisa'daki çalışmalarda sona yaklaşıldı! 'Fatih Kulesi'nin cihannüması ortaya çıktı

Manisa'daki çalışmalarda sona yaklaşıldı! 'Fatih Kulesi'nin cihannüması ortaya çıktı

Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı'nın Anadolu'da yaptırdığı en büyük saray olarak bilinen Manisa Sarayı'ndan günümüze ulaşabilen tek yapı olan Fatih Kulesi'nin restorasyonunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kulenin üst kubbeli yapısı (cihannüma) tamamlanma aşamasına geldi.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 13:54 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 14:04
Manisa'daki çalışmalarda sona yaklaşıldı! 'Fatih Kulesi'nin cihannüması ortaya çıktı
Manisa’daki çalışmalarda sona yaklaşıldı! ’Fatih Kulesi’nin cihannüması ortaya çıktı

Osmanlı döneminde Saray-ı Amire olarak adlandırılan ve Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı'nın Anadolu'da yaptırdığı en büyük saray olarak bilinen Manisa Sarayı'ndan günümüze ulaşabilen tek yapı olan Fatih Kulesi adeta küllerinden yeniden doğuyor.

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Manisa'daki çalışmalarda sona yaklaşıldı! 'Fatih Kulesi'nin cihannüması ortaya çıktı
Manisa’daki çalışmalarda sona yaklaşıldı! ’Fatih Kulesi’nin cihannüması ortaya çıktı

Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile önceki yıllarda yapılan protokol gereği Manisa Valiliği YİKOB tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalarda tarihi yapının dış cephesini kaplayan kalın sıvalar söküldü. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda kulenin cihannüması yeniden inşa edilerek yavaş yavaş gün yüzüne çıkarıldı. Restorasyon işlemleri tamamlandığında tarihi yapı ziyaretçilere kapılarını açacak.

Manisa'daki çalışmalarda sona yaklaşıldı! 'Fatih Kulesi'nin cihannüması ortaya çıktı
Manisa’daki çalışmalarda sona yaklaşıldı! ’Fatih Kulesi’nin cihannüması ortaya çıktı

Tarihi yapıdaki restorasyonu yerinde inceleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı. Restorasyonda gelinen aşama hakkında bilgi veren Vali Karadeniz, "Manisa Sarayı'ndan sağlam ve kullanılabilir durumda kalan tek yapı olarak günümüze kalan yapıda çeşitli değişiklikler olmasına rağmen ana gövdesi günümüze ulaşmıştır. 'Fatih Kulesi' diye bilinen tescilli yapının restorasyonuna ait projelerin ve uygulamasının yapılması, restorasyon sonrasında yapının Hilal-i Ahmer, Kızılay ve Saray-ı Amire Müzesi'ne dönüştürülmesi için Manisa Valiliği, Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıştır.

Manisa'daki çalışmalarda sona yaklaşıldı! 'Fatih Kulesi'nin cihannüması ortaya çıktı
Manisa’daki çalışmalarda sona yaklaşıldı! ’Fatih Kulesi’nin cihannüması ortaya çıktı

İmzalanan protokol gereği Fatih Kulesi ile ilgili araştırma ve etüt çalışmaları gerçekleştirilerek, yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış, akabinde projeler Kültür Varlıklarını Koruma Kurul uzmanları ve kurul üyeleri tarafından incelenerek gerekli onaylar 2021 yılında verilmiştir. Tüm bu çalışmaların akabinde 2021 sonunda restorasyona ilişkin ihale Manisa Valiliği YİKOB tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.

Manisa'daki çalışmalarda sona yaklaşıldı! 'Fatih Kulesi'nin cihannüması ortaya çıktı
Manisa’daki çalışmalarda sona yaklaşıldı! ’Fatih Kulesi’nin cihannüması ortaya çıktı

"BİR HAYLİ ÖN PLANDA BULUNAN CİHANNÜMASI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ"
2021 yılının Aralık ayı içerisinde restorasyon çalışmalarının başladığını hatırlatan Vali Karadeniz, "540 gün süre ile ihale edilen yapının raspa ve söküm çalışmaları, Aralık 2021 tarihinde ilgili uzmanların denetimi ile başlamıştır. Sıva sökümlerinin ardından ortaya çıkan durum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmiş, revize projeler hazırlanmıştır. Ayrıca yapının statik durumu, içinden yapılacak sökümlerle ilgili de rapor ve projeler hazırlanmıştır. Uzun bir süreç alan bu çalışmaların ardından yapının son dönemdeki bozulmaların tespiti ve bu alanların uygun taş işçilikle kapatılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

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