Manisa'daki geri dönüşüm tesisine 27 milyon lira ceza
Manisa'da atıl durumda bulunan geri dönüşüm tesisindeki yangın ekiplerin müdahalesiyle 3,5 saat sonunda kontrol altına alındı. Yangının ardından geri dönüşüm tesisine çevre kirliğine neden olduğu gerekçesiyle 27 milyon lira idari para cezası kesti.
Giriş Tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 14:24Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 14:27
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıl durumdaki bir atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Madeni yağ, boya ve çeşitli kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak tüm tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangında, tesiste zaman zaman patlamalar olurken, eriyen plastik ve kimyasal maddeler etrafa saçıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin gaz ölçümü yaptığı tesise müdahale eden itfaiye ekipleri, maske ve oksijen tüpüyle çalıştı. Alevler 3,5 saatte güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Atıl durumdaki tesise, gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl 1 milyon 677 bin TL idari para cezası kesilip, lisansının iptal edildiği bildirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
TESİSE 27 MİLYON LİRA CEZA Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, yangının ardından geri dönüşüm tesisine çevre kirliğine neden olduğu gerekçesiyle 27 milyon lira idari para cezası kesti.
Konuyla ilgili Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "2022 yılında faaliyetlerine son verilen ve çevre lisansı iptal edilen Batı Atık A.Ş. firmasında 09.09.2023 günü 04.30 sıralarında, tesiste mevcut olan ve işletme tarafından bertarafa gönderilmeyen atıklar sebebiyle yangın çıkmıştır.