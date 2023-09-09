Manisa’daki geri dönüşüm tesisine 27 milyon lira ceza

Konuyla ilgili Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "2022 yılında faaliyetlerine son verilen ve çevre lisansı iptal edilen Batı Atık A.Ş. firmasında 09.09.2023 günü 04.30 sıralarında, tesiste mevcut olan ve işletme tarafından bertarafa gönderilmeyen atıklar sebebiyle yangın çıkmıştır.