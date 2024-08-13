Manisa’daki kazı çalışmalarında 2 asker iskeleti bulundu

'20-25'Lİ YAŞLARA AİT OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ'

Bu yıl gerçekleştirilen anıtsal sur duvarı kazısında 2 askere ait iskelet bulunduğunu belirten Prof. Dr. Cahill, "Büyük Kiros ve Kroisos arasında gerçekleşen Thymbra Muharebesi Lidya Krallığı'nın yenilmesi ve Sardes'in fethedilmesi ile sonuçlandı. Anıtsal sur duvarının dibinde Pers tahribatı katmanında bulunan asker iskeletlerinin 20-25'li yaşlara ait olduğunu değerlendiriyoruz. İskeletlerde kılıç ve benzeri silahlara ait yaralanmalar mevcut. Bu askerlerin savaştan sonra gömülmeden veya bir tören düzenlenemeden sur duvarı yıkıntılarına atıldığını düşünüyoruz. Bir askerin avucunun içinde taş tespit edildi. Bu taşın sapan taşı olma ihtimali yüksek. Bu askerler, sur duvarının dibine atıldığına göre, galip gelen Perslere ait askeri personel değil, mağlup olan Lidyalıların askerleri" dedi.