Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu

Yeşil kartla Türkiye'yi 4 yıl daha uluslararası arenada temsil etmeye hak kazandıklarını belirten Demir, "2017 yılında yapılan denetimde istenilen kriterlerin yerine getirilmemesi sonucu sarı kart alınmış ve iki yıl süre verilmişti. Ekibimizle birlikte yürüttüğümüz hummalı çalışmalar neticesinde bu denetime hazırlandık. Denetimden tam not alarak yeniden sarı olan kart rengimizi yeşile döndürüp Türkiye'yi UNESCO Global Jeoparklar Ağında temsil etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.