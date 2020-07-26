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Haberler Galeri Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu

Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu

Üç yıl önce gerekli kriterleri yerine getirmediği için "sarı kart" verilen Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, UNESCO heyetinin incelemelerinden tam not alarak tekrar yeşil kart ile tescillendi.

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2020 Pazar 12:17 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020 Pazar 12:37
Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu
Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu

UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na 2013 yılında dahil edilerek Türkiye'nin potansiyel jeoturizm alanı olma özelliğine sahip olan jeoparkta, yeşil kart mutluluğu yaşandı.

Denetimler sonunda bazı kriterleri yerine getirmediği için 2017'de "sarı kart" verildikten sonra gerekli çalışmaları yapması için 2 yıl süre tanınan alan, UNESCO heyetinden bu kez tam not aldı.

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Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu
Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu

İstenilen çalışmaları yapmamı halinde UNESCO Küresel Jeopark Ağı'ndan çıkarılma tehlikesi yaşayan alan, denetçiler tarafından titizlikle incelendi. Yeni tip koronavirüs nedeniyle yeniden tescil sürecinde bir süre gecikme yaşansa da dijital ortamda yapılan toplantılar sonrası alan yeniden yeşil karta kavuştu.

Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu
Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu

"DENETİMDEN TAM NOT ALDIK"

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir, AA muhabirine, 2 yıl süren zorlu bir sürecin sonunda yeniden yeşil kart almanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu
Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu

Yeşil kartla Türkiye'yi 4 yıl daha uluslararası arenada temsil etmeye hak kazandıklarını belirten Demir, "2017 yılında yapılan denetimde istenilen kriterlerin yerine getirilmemesi sonucu sarı kart alınmış ve iki yıl süre verilmişti. Ekibimizle birlikte yürüttüğümüz hummalı çalışmalar neticesinde bu denetime hazırlandık. Denetimden tam not alarak yeniden sarı olan kart rengimizi yeşile döndürüp Türkiye'yi UNESCO Global Jeoparklar Ağında temsil etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu
Manisa'daki Kula-Salihli Global Jeoparkı yeniden yeşil kart sahibi oldu

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Serdar Aytaç da alanın bir açık hava laboratuvarı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

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