Manisa’daki orman yangını 11 saat sonunda kontrol altında

Vali Ünlü, şunları kaydetti:

"Karaçam Mahallemizi tedbir amaçlı belli bir alana topladık. Oradaki vatandaşlarımızı da yaklaşık 1 saat bir arada tutacağız, yangının rüzgarın da etkisiyle yön değiştirme ihtimaline karşı. Bir saat daha toplu halde tutacağız, şu an için bir risk görünmüyor. Tamamen tedbir amaçlı bir uygulama bu. Kısa bir süre sonra inşallah daha net ve kesin bir bilgi verebileceğiz. Ancak yangın şu an için kontrol altında, herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Jandarmamız da yangının çıkış görüntüsünü araştırıyor. Bu konuda da hassasiyetli bir şekilde çalışıyorlar. Ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum."