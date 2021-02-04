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Haberler Galeri Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı

Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde Manisa merkezde etkili olan kuvvetli sağanak yağış DSİ'ye ait sulama kanallarının tıkanarak taşmasına neden oldu. Yaşanan su baskınına anında müdahale eden MASKİ ekipleri günlerdir kanalda temizlik çalışması yaparken tonlarca çöp çıkardı. Yataktan koltuk takımına, klozetten motosiklet kaskına kadar birçok malzemenin çıkarıldığı kanaldaki temizlik çalışması sürerken MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü vatandaşların çöplerini kanallara ve derelere atmaması için yalvardı.

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:38 Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:38
Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı

Manisa merkezde geçtiğimiz günlerde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle DSİ'ye ait sulama kanallarının evsel atıklar sonrası tıkanarak taşmasının ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen temizlik çalışması devam ediyor.

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Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı

ÇIKARILAN MALZEMELER ÇÖP DAĞI OLUŞTURDU
Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesinde Kırtık Deresi ile DSİ Sulama Kanalının birleştiği noktanın hemen ardından yerin altından ilerleyen 700 metrelik sulama kanalı üstten kırılarak kepçelerle temizlenmeye başladı. 3 gündür devam eden temizlik çalışmasında çıkan malzemeler ise herkesi şok etti. Yataktan, koltuğa, klozetten motosiklet kaskına, damacanadan pet şişlere tonlarca çöp çıkarıldı. Çıkarılan malzemeler ise çöp dağlarına dönüştü. Toplanan malzemelerin kısa bir süre içinde Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine taşınacağını öğrenildi.

Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı

"DERE ISLAHLARI VE TEMİZLİKLER SAYESİNDE CİDDİ SORUN YAŞAMADIK"
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan küresel ısınmanın etkileri bazen mevsimlerin yer değiştirmesiyle bazen de kuvvetli ve şiddetli yağışlarla kendini gösteriyor. Bunun en son örneği geçtiğimiz günlerde Manisa'da yaşadık. Çok şiddetli bir yağışa maruz kaldı Manisa. Metrekareye 90 kilogram yağış düştü. Bu ortalamanın çok üzerinde. Allah'a şükür Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün öngörüsü sayesinde MASKİ İdaremizde kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının altında kurulan Dereler Birimiyle bunu kazasız belasız atlattık.

Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı

Bunun sebebi de dereler birimimizin 7/24 saat esasına bağlı olarak Manisa merkez ve ilçelerinde dere ıslahı ve dere temizliği yapmasından kaynaklandı. Sadece Manisa merkezde bir yerde taşkın oldu. Bunun sebebi de 1970 yılında yapılan ve DSİ'ye ait olan sulama kanalı yaklaşık 12 kilometre ve Manisa'nın 8 mahallesinden geçiyor.

Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı
Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı

Nurlupınar Mahallesi'nde DSİ kanalının belli bir yeri kapatılmış yerin altından gidiyor yaklaşık 700 metre ve daha sonra yeniden açık olarak devam ediyor. Bu 700 metrelik kapalı kısımda bizden kaynaklı olmayan, DSİ'den kaynaklı olmayan tamamen vatandaşın evsel atık, çöp, eline ne geçirdiyse atmasından kaynaklanan bir tıkanıklık yaşadık. Bundan dolayı herhangi bir mal ve can kaybı olmadan o taşkını o belli bölgelerde kapalı yeri kırarak malzemeleri çıkararak atlattık" diye konuştu.

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