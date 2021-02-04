Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı

Nurlupınar Mahallesi'nde DSİ kanalının belli bir yeri kapatılmış yerin altından gidiyor yaklaşık 700 metre ve daha sonra yeniden açık olarak devam ediyor. Bu 700 metrelik kapalı kısımda bizden kaynaklı olmayan, DSİ'den kaynaklı olmayan tamamen vatandaşın evsel atık, çöp, eline ne geçirdiyse atmasından kaynaklanan bir tıkanıklık yaşadık. Bundan dolayı herhangi bir mal ve can kaybı olmadan o taşkını o belli bölgelerde kapalı yeri kırarak malzemeleri çıkararak atlattık" diye konuştu.