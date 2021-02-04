Manisa’daki sulama kanallarından onlarca kamyon çöp çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde Manisa merkezde etkili olan kuvvetli sağanak yağış DSİ'ye ait sulama kanallarının tıkanarak taşmasına neden oldu. Yaşanan su baskınına anında müdahale eden MASKİ ekipleri günlerdir kanalda temizlik çalışması yaparken tonlarca çöp çıkardı. Yataktan koltuk takımına, klozetten motosiklet kaskına kadar birçok malzemenin çıkarıldığı kanaldaki temizlik çalışması sürerken MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü vatandaşların çöplerini kanallara ve derelere atmaması için yalvardı.