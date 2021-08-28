Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

KARI-KOCA YAN YANA DEFNEDİLDİ

Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ramazan (61) - Hayriye (61) çifti için de Şeyh Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Çetinkaya çiftinin yakınları katıldı.