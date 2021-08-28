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Haberler Galeri Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi, Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren karı-koca yan yana defnedilirken, hayatını kaybedenlerin yakınları cenaze namazlarında gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:39 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:47
Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Mahmut Bozkurt'un cenaze namazı, Çağlayan Mahallesi Camisi'nde kılındı. Cenaze namazında anne Elif ve baba Macit Bozkurt büyük üzüntü yaşarken, Bozkurt ailesinin yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

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Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

KARI-KOCA YAN YANA DEFNEDİLDİ
Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ramazan (61) - Hayriye (61) çifti için de Şeyh Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Çetinkaya çiftinin yakınları katıldı.

Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

2 çocuk sahibi olan çiftin cenaze namazında yakınları büyük üzüntü yaşadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası karı-kocanın naaşları Ilgınköy Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

MİNİBÜS ŞOFÖR İSMAİL UÇAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Can pazarının yaşandığı kazada hayatını kaybeden minibüsün şoförü İsmail Uçar da Hilaliye Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Uçar'ın öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına; ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. 2 çocuk sahibi olan İsmail Uçar'ın cenazesi gözyaşları arasında Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

Bekar olan Mahmut Bozkurt, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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