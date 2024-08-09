Manisa’dan 103 ülkeye gönderiliyor! Sultaniye üzümünde kurutma mesaisi başladı

Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ını karşılayan Manisa'da, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümler, hasadın ardından ovalardaki kurutma alanlarına serilmeye başlandı. Sultaniye üzümlerinin kurutulma işlemlerinin başlamasıyla ovada renkli görüntüler oluştu. Geçen yıl 237 bin tondan 401 milyon dolar gelir elde eden Manisalı çiftçiler, bu yıl ağustos ayı itibariyle 199 bin ton kuru üzümden 464 milyon dolar gelir elde etti.

Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ını tek başına karşılayan Manisa'da bu yıl, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kesim yaparak startını verdiği kurutmalık Sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadı başladı. Bölgenin 'sarı altını' olarak nitelendirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümü, sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına gelen işçiler tarafından hasat edildikten sonra, kuruması için sergi alanlarına getiriliyor. Bazı bağlardan getirilen üzümler, su, potasyum karbonat ve zeytinyağından oluşan karışımla yıkandıktan sonra sergilere alınırken, organik olarak üretilen üzümler ise direkt sergi alanlarına seriliyor. Sultaniye üzümlerinin kurutulma işlemlerinin başlamasıyla ovada renkli görüntüler oluştu. 10 günün ardından kaldırılan üzümler, tesislerde işlendikten sonra ihracatı yapılmak üzere firmalara gönderilerek paketlenip, hazırlanıyor.