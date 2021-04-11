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Manisalı üreticiler her gece nöbette!

Manisa'nın Kula ilçesinde üreticiler, geceleri zirai donun meyve bahçelerine zarar vermesinin önüne geçmeye çalışıyor. Ağaçları saran dumanlar, meyve çiçeklerinin dondan etkilenmesini engelliyor.

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 11:35 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 11:35
Manisalı üreticiler her gece nöbette!

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, meyve bahçelerinde rekolte düşüşüne neden oluyor.

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Manisalı üreticiler her gece nöbette!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarılarını dikkatle takip eden üreticiler, don tehlikesi olan gecelerde, ağaçların arasında, saman, tezek ve tahta parçalarını ateşe veriyor. Ağaçları saran dumanlar, meyve çiçeklerinin dondan etkilenmesini engelliyor.

Manisalı üreticiler her gece nöbette!

Badem üreticisi Yakup İnal, her yıl mart ve nisan aylarında zirai don tehlikesine karşı tarlalarda önlem aldıklarını belirtti.

Manisalı üreticiler her gece nöbette!

Bu yıl Kula'daki meyve bahçelerinde zirai don zararının fazla olduğunu aktaran İnal, zararı en aza indirmek için geceleri ateş yakarak "dumanlama" yaptıklarını dile getirdi.

Manisalı üreticiler her gece nöbette!
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