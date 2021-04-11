Manisalı üreticiler her gece nöbette!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarılarını dikkatle takip eden üreticiler, don tehlikesi olan gecelerde, ağaçların arasında, saman, tezek ve tahta parçalarını ateşe veriyor. Ağaçları saran dumanlar, meyve çiçeklerinin dondan etkilenmesini engelliyor.