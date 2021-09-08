Manisalılar 99’ncu kurtuluş yıldönümünü böyle kutladı

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "8 Eylül Manisa'nın kurtuluşu günüdür. Bugün istedik ki eskiden olduğu gibi bağ bozumlarını da aynı güne getirelim. Burada çocuklarımızın bilhassa eski bazı bozumlarını görmesi ve o anları yaşamasını istedik. Bağcılık Araştırmanın göndermiş olduğu şıralarla, kendi bağlarımızdaki üzümlerimizi Manisalı hemşerilerimize sunmak istedik.