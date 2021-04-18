Manisa'nın coğrafi işaretli "taban simidi" sahur sofralarının gözdesi oluyor

Taban simidinde tuz bulunmadığını belirten Gültekin, "Doğal bir ürün olması nedeniyle vatandaşlar taban simidini çok tercih ediyor. İzmir'den gelip alanlar bile var. Susatmaması, tok tutması, doğal olması nedeniyle insanlar tercih ediyor. 100 yıl önce hangi yöntemle yapılıyorsa bugün de aynı şekilde imal ediyoruz." diye konuştu.