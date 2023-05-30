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Mantar toplamak için evden ayrıldı bir daha dönmedi! Ekipler her yerde onu arıyor
Denizli'de mantar toplamak için önceki gün evden ayrılan ve ormanda kaybolan 75 yaşındaki Ayşe Koç'u arama çalışmalarına jandarma komandolar da katıldı. Koç'u arama çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.
Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 16:49
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Denizli'nin Bekilli ilçesi Gömce Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Koç, önceki gün mantar toplamak amacıyla gittiği ormandan geri dönmedi.
Eşi Ahmet Koç'un ihbarı üzerine bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dün, AFAD, jandarma ve mahalle halkının da katılımıyla arama yapıldı. Ancak Ayşe Koç'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.
Havanın yağmurlu olması ve kararması nedeniyle dün ara verilen arama çalışmalarına bugün devam edildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü de arama çalışmalarına katıldı.