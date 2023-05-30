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Mantar toplamak için evden ayrıldı bir daha dönmedi! Ekipler her yerde onu arıyor

Denizli'de mantar toplamak için önceki gün evden ayrılan ve ormanda kaybolan 75 yaşındaki Ayşe Koç'u arama çalışmalarına jandarma komandolar da katıldı. Koç'u arama çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





