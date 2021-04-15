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Haberler Galeri Manyas'ta arılar zehirli kimyasal atık su yüzünden telef oldu

Manyas'ta arılar zehirli kimyasal atık su yüzünden telef oldu

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Kızıksa Mahallesi'nde arıcılık yapan 2 kız kardeş, zehirli kimyasal atıklardan arılarının zarar gördükleri iddiasıyla hukuk savaşı başlattı. 150 kovandan yarısının telef olduğunu anlatan Hatice Selvi, ölen arılarda yapılan analizlerde kimyasal maddeye rastlanıldığını belirterek olayın ilaçlama sonrası gereken önlemlerin alınmamasından kaynaklandığını iddia ediyor.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:51 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:54
Manyas'ta arılar zehirli kimyasal atık su yüzünden telef oldu

Balıkesir Manyas'ta arıcı kızkardeşler, kimyasal atıklar yüzünden çok sayıda kovanın söndüğünü söyledi. Hatice ve Ayşe Selvi kardeşler babalarının ölümünden sonra da arıcılık yapmayı sürdürdü.

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Manyas'ta arılar zehirli kimyasal atık su yüzünden telef oldu

Bağlar Mevkisi'nde kendilerine ait arazide 25 yıldan beri arıcılık yaptıklarını söyleyen Selvi kardeşler, geçen yıl ayni bölgede bulunan bir meyve bahçesi sahibinin ilaçlama sonrası ilaç kutularını ve ilaç atmakta kullanılan makinesini burada yıkadığını iddia ederek, arılarının çok büyük kısmının telef olduğunu iddia etti.

Manyas'ta arılar zehirli kimyasal atık su yüzünden telef oldu

Ölen arılarda yapılan analizlerde kimyasal maddeye rastlanıldığını belirten arıcı Hatice Selvi, "Geçen yıl 150 kovan arımız vardı, 75 tanesi hasarlı kaldı, 75 tanesi ise öldü. Arılarımızın olduğu yere 100-150 metre mesafedeki artezyenden su alarak ilaç atma makinesini yıkamışlar, ilaç kutularını oraya atmışlar. Bu yıl kovanları 90 taneye çıkardım. Ancak yine korkuyoruz. Hatta hakkımızı aramak ve adalet için dava açtık. Daha fazla arılarımız ölmesin, bu bizim ekmek kapımız, geçim kaynağımız" diye tepkisini dile getirdi.

Manyas'ta arılar zehirli kimyasal atık su yüzünden telef oldu
Manyas'ta arılar zehirli kimyasal atık su yüzünden telef oldu
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