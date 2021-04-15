Manyas'ta arılar zehirli kimyasal atık su yüzünden telef oldu

Ölen arılarda yapılan analizlerde kimyasal maddeye rastlanıldığını belirten arıcı Hatice Selvi, "Geçen yıl 150 kovan arımız vardı, 75 tanesi hasarlı kaldı, 75 tanesi ise öldü. Arılarımızın olduğu yere 100-150 metre mesafedeki artezyenden su alarak ilaç atma makinesini yıkamışlar, ilaç kutularını oraya atmışlar. Bu yıl kovanları 90 taneye çıkardım. Ancak yine korkuyoruz. Hatta hakkımızı aramak ve adalet için dava açtık. Daha fazla arılarımız ölmesin, bu bizim ekmek kapımız, geçim kaynağımız" diye tepkisini dile getirdi.