Maraşlı 3. bölümü ile nefesleri kesti

Heyecan dolu bölümde; Maraşlı'nın dağ evine kaçırdığını öğrenen babası Aziz, ağabeyleri İlhan ve Necati, kardeşleri Mahur'u kurtarmak üzere yola çıktı. Maraşlı'nın, Mahur'a ailesiyle birlikte Savaş'ın da geleceğini söylemesine rağmen inanmayan Mahur bölüm sonunda Savaş'ın eline düştü. Savaş'ın oynadığı oyunla Aziz, İlhan ve Necati'nin ellerini bağladığı arabayı şoförsüz çalıştırarak onları ölüme terk etmesi büyük heyecan yarattı.