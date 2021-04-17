Maraşlı'da beklenen an geldi!

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı'nın 19 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde Maraşlı ve Necati yüzleşecek. Atv'nin ilgi ile izlenen dizisi Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Maraşlı, bugüne kadar tüm başına gelenlerin hesabını Necati'ye sorarken, Necati de çok büyük itiraflarda bulunacak. Soluk soluğa izlenecek bölümde duydukları karşısında intikam almaya kararlı Maraşlı ve Necati'nin restleşmesi kanlı bitecek. İşte Maraşlı yeni bölümde yaşanacaklar...