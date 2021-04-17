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Haberler Galeri Maraşlı'da beklenen an geldi!

Maraşlı'da beklenen an geldi!

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı'nın 19 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde Maraşlı ve Necati yüzleşecek. Atv'nin ilgi ile izlenen dizisi Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Maraşlı, bugüne kadar tüm başına gelenlerin hesabını Necati'ye sorarken, Necati de çok büyük itiraflarda bulunacak. Soluk soluğa izlenecek bölümde duydukları karşısında intikam almaya kararlı Maraşlı ve Necati'nin restleşmesi kanlı bitecek. İşte Maraşlı yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 19:05 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 19:10
Maraşlı'da beklenen an geldi!
Maraşlı'da beklenen an geldi!

Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünde izleyenlerin haftalardır beklediği Maraşlı ve Necati'nin yüzleşmesi ekrana geliyor.

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Maraşlı'da beklenen an geldi!
Maraşlı'da beklenen an geldi!

Heyecan dolu bölümde Aziz, İlhan'ın bulaştığı karanlık işlerin ortaya çıkmasından endişe edecek ve tüm aileyi yurtdışında yeni bir hayat kurmak için kaçmaya ikna etmeye çalışacak. Necati, bu planı bozmak için izleyenleri şoke edecek bir hamle yaparken Maraşlı, Mahur'u görmek için geldiği evde Necati'yle yüzleşecek.

Maraşlı'da beklenen an geldi!
Maraşlı'da beklenen an geldi!

YÜZLEŞME KANLI BİTECEK!

Uzun süredir iz peşinde olan Maraşlı, tüm parçaları birleştirerek hainin Necati olduğundan emin olacak. Maraşlı, bugüne kadar tüm başına gelenlerin hesabını Necati'ye sorarken, Necati de çok büyük itiraflarda bulunacak.

Maraşlı'da beklenen an geldi!
Maraşlı'da beklenen an geldi!

Soluk soluğa izlenecek bölümde duydukları karşısında intikam almaya kararlı Maraşlı ve Necati'nin restleşmesi kanlı bitecek.

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