Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz koronavirüse yakalandı
Maraşlı dizisinde Celal karakterine hayat veren Burak Deniz'den hayranlarını üzen haber geldi. Başarılı oyuncu koronavirüse yakalandı. Sete ara vermek zorunda kalan 30 yaşındaki ünlü oyuncunun, evde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 1 Nisan 2021 Perşembe 14:16Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2021 Perşembe 14:21
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Maraşlı dizisindeki performansı ile hayranlarından büyük beğeni toplayan Burak Deniz'in korona test sonucu pozitif çıktı.
Snob Magazin'in haberine göre; Covid-19 testi pozitif çıkan Burak Deniz evinde tedavi altına alınırken, partneri Alina Boz'un koronavirüs test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı belirtildi.
Maraşlı dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansının yanı sıra model Didem Soydan ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Burak Deniz, geçen haftalarda Etiler'de bir hastane çıkışı görüntülenmişti.
Ayaküstü basın mensuplarının sorularını cevaplayan Deniz, hastaneye kontrol için geldiğini belirtmişti.
Deniz, muhabirlerin "Didem Soydan'la evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Didem'le vakit geçiriyorum. Evde kişisel bakımlarımı yapıyorum. Evlilik olayları içinde kısmet bu işler" şeklinde karşılık vermişti.