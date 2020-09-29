Marmara Gölü'nde tedirgin eden ses!

Sesi duyan çobanlar çok korkmuş. Sonra bize haber verdiler. Bizde geldik ve gördük, hakikaten bir ses var. Burada bir koku da var. Toprağın yapısı zaten değişmiş durumda. Şuan küçük bir obruk var ama sanki burada bir kazan kaynıyor. Buraya gelen bu sesi net bir şekilde duyuyor. Bu çukurdan yanıcı bir gaz geliyor. Birkaç gün önce bu çukurun içine plastik bir şişe attık ve bir süre sonra kendiliğinden yanmaya başladı" dedi. Yetkililere seslenen Ayyıldız "Burada araştırma yapılsın, bu fokurdama ve gaz neyin nesidir, merak içerisindeyiz. Çünkü bu burada 25-30 yıldır var olan bir şey. Burada gaz mı var, sıcak su mu var, mağma mı yakın araştırılmasını istiyoruz"