Marmara Gölü'nde tedirgin eden ses!

"FOKURDAMA VE GAZ NEYİN NESİDİR, MERAK İÇERİSİNDEYİZ"
Göldeki su seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda da bu alandan fokur fokur suyun kaynadığını dile getiren Muhtar Ayyıldız "Biz 20 yıl önce ben dahil kayığım da vardı, bu gölde balıkçılık yapıyorduk. Bulunduğumuz bölgede, göldeki su seviyesinin dolu olduğu yıllarda burası fokur fokur kaynar ve su kabarcıkları oluşurdu. Biz balıkçıklarda bu noktaya oksijen bol olduğu için balık da bol olur diye ağ takımlarımızı atardık. Tabi yıllar geldi geçti, gölümüz kurudu. Sular çekilince, bu alanlarda hayvanlar otlatılmaya başlandı. İnek ve koyunları otlatan çobanlar, gece bu alanda ses duyuyorlar.