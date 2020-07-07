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Haberler Galeri Marmaris koyları milyonluk yatları ağırlıyor

Marmaris koyları milyonluk yatları ağırlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi milyonluk yatları ağırlıyor. Türkiye'de turizmin gözde mekanlarından biri olan Marmaris'in eşsiz koylarındaki yatların çokluğu dikkati çekiyor.

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 10:54 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 11:43
Marmaris koyları milyonluk yatları ağırlıyor
Marmaris koyları milyonluk yatları ağırlıyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'nın Marmaris ilçesinin dünyaca ünlü koyları milyonluk yatları ağırlıyor.

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Marmaris koyları milyonluk yatları ağırlıyor
Marmaris koyları milyonluk yatları ağırlıyor

Özellikle Korona virüs (Kovid-19) sebebi ile pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı otellerin çoğunun kapalı olması yatlara tercihi arttırdı.

Marmaris koyları milyonluk yatları ağırlıyor
Marmaris koyları milyonluk yatları ağırlıyor

Yat turizminin oldukça yaygın olduğu Marmaris'in dünyaca ünlü koyları da, lüks yatlarla doldu. Özellikle Marmaris - Datça arasındaki koylardaki yatların çokluğu dikkat çekti.

Marmaris koyları milyonluk yatları ağırlıyor
Marmaris koyları milyonluk yatları ağırlıyor

Eşsiz güzellikteki koylardaki yatlara, yakın otellerden botlar ile yemek servisi yapıldığı gözlendi. Ultra lüks yatlarda tatil yapanların, jetski, sörf ve kano gibi aktivite yaptıkları görüldü. Ayrıca koylardaki yatların gece yaydığı ışıklar ayrı bir manzara oluşturdu.
IHA

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