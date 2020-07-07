Marmaris koyları milyonluk yatları ağırlıyor

Eşsiz güzellikteki koylardaki yatlara, yakın otellerden botlar ile yemek servisi yapıldığı gözlendi. Ultra lüks yatlarda tatil yapanların, jetski, sörf ve kano gibi aktivite yaptıkları görüldü. Ayrıca koylardaki yatların gece yaydığı ışıklar ayrı bir manzara oluşturdu.

IHA

