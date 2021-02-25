Marmaris' te deniz çekilmesi sonucu adacıklar oluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesi ve kırsal mahallelerdeki kıyı kesimlerde her yıl olduğu gibi bu yıl da deniz, 50 santim ile 1,5 metre arasında çekildi. Denizin çekilmesiyle kısmi adacıklar oluşurken, iskelelerin temelleri açığa çıktı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz; "Bu çekilmeler deprem veya tsunami gibi belirtiler değildir. Marmaris'in jeofizik yapısı farklı olduğu için her yıl bu çekilmeleri göreceğiz. İlçe halkı deprem olacak endişesi yaşamasın,korkuya gerek yok, tamamen doğal bir durum" diye konuştu.