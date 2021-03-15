Marmarisli turizmciler çifte sevinç yaşıyor

"BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın turizmcilere aşı önceliği açıklamasının büyük katkısı olacağını söyleyen Esin, "Turizmciler olarak sektör çalışanlarına aşı önceliği verilmesi için bakanlık nezdinde çok sayıda görüşmelerimiz olmuştu. Aşılama kısa süre içinde başlar ise zaten güvenli olan ülkemiz için diğer turizm ülkelerinin bir adım önünde oluruz. Turizm çalışanlarına öncelik tanınacak olması zaten gereken ve ciddi anlamda süreklilik gerektiren bir durum. Turizmde başarı bekliyorsak, öncelikle turizmcinin aşılanmasının yapılması gerekiyordu. Bu da ciddi anlamda pozitif anlamda etki oluşturacak diye düşünüyorum. Turizm sektöründe sosyal sağlık güvenceli olan ve tüm otel işletmecileri www.turizmpersoneli.tga.gov.tr üzerinden başvurup formu doldurup sırası gelince aşı bildirimi gelecektir" şeklinde konuştu.