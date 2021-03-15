Marmarisli turizmciler çifte sevinç yaşıyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisinden dolayı önceki yıllara göre sönük geçen turizm sektörüne ilk müjdeli haber, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncelikli aşılama açıklaması ile geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşları için kısıtlama getirmeyeceğini duyurmasıyla umutları bir kat daha artan turizmciler, sezon için hazırlıklara başladı.
Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 18:42
Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 19:11
Türkiye'nin en gözde tatil merkezlerinden biri olan Marmaris, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vatandaşlarının kısıtlama olmadan yurtdışında tatil yapılabilir açıklamasının ardından sezon için hazırlanmaya başladı. İngilizlerden sonra en fazla Rus turist ağırlayan Marmarisli turizmciler güvenli turizm sertifikası ile tüm dünyaya önder olmuştu.
Muğla'nın turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye, Göcek ve Datça gibi dünyaca ünlü turistik şehirlerine en fazla İngiliz gelirken, ikinci sırayı da Ruslar alıyor. Korona virüs salgınına rağmen geçen sene Türkiye'yi güvenli kabul eden 693 bin İngiliz Muğla'nın turistik şehirlerinde tatil yaparken, ikinci sırada 273 binle Ruslar yer aldı. Üçüncü sırada ise 117 bin Ukraynalı yer aldı.
"İLK UÇAK 18 NİSAN'DA GELECEK"
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya pazarı konusunda zaten çok fazla bir sıkıntımız yoktu. Aldığımız bilgilere göre 18 Nisan tarihinde Dalaman Havalimanı'na Rusya'dan ilk uçak inecek. Muğla pazarı İngiliz ve Ruslar üzerine daha yoğun talep ediliyor. Geçen sene korona virüs salgınında Marmaris Rus ve Ukraynalı turistlerle sezonu kurtardı sayılır. Bu sezon da tabii ki biz turizmcilerin alacağı tedbirler ve özveriler ile daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.
"BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın turizmcilere aşı önceliği açıklamasının büyük katkısı olacağını söyleyen Esin, "Turizmciler olarak sektör çalışanlarına aşı önceliği verilmesi için bakanlık nezdinde çok sayıda görüşmelerimiz olmuştu. Aşılama kısa süre içinde başlar ise zaten güvenli olan ülkemiz için diğer turizm ülkelerinin bir adım önünde oluruz. Turizm çalışanlarına öncelik tanınacak olması zaten gereken ve ciddi anlamda süreklilik gerektiren bir durum. Turizmde başarı bekliyorsak, öncelikle turizmcinin aşılanmasının yapılması gerekiyordu. Bu da ciddi anlamda pozitif anlamda etki oluşturacak diye düşünüyorum. Turizm sektöründe sosyal sağlık güvenceli olan ve tüm otel işletmecileri www.turizmpersoneli.tga.gov.tr üzerinden başvurup formu doldurup sırası gelince aşı bildirimi gelecektir" şeklinde konuştu.
"ÖNEMLİ BİR ADIM OLDU"
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, "Öncelikle aşılamada öncelikli sektör olmamız gerçekten çok sevindirici. Bununla ilgili ben Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Türkiye ekonomisine bu kadar döviz kazandıran bu sektörün rekabet edebilmesi için de bu gerçekten olması gereken bir durum diyebiliriz. Aynı zamanda da personelimizi korumak adına önemli bir adım oldu. İnşallah aşılarımız geldiği zaman öncelikli olarak aşılanmaya başlayacağız" dedi.