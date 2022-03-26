Marmaris’te büyük temizlik başlıyor

'ARICILARA 648 TON ŞEKER VERİLECEK'

Başkan Mete, orman yangınlarından en çok etkilenen mesleklerden olan arıcılar için de "Arıcılarımız Türk Şeker'den şeker talep ettiklerini belirtti. Ben de Türk Şeker Genel Müdürü, bakanımız ve bakan yardımcılarımızla görüştüm. Daha önce 9 bin ton verilen şekere ilave olarak Muğla arıcılarımız için 648 ton ilave şeker desteği aldık. Önümüzdeki hafta içerisinde, Tarım İl Müdürlüğü'nde kayıtlı olan kovan sayısına göre eşit oranda dağıtım yapılacak. Yangında büyük zarar gören arıcılarımıza bu ayrıcalığı sağlamış olduk" diye konuştu.