Marmaris’te büyük temizlik başlıyor

'MARMARİSLİ TURİZMCİLERE DESTEK KREDİSİ YOLDA'
Turizmcilerin, pandemi, orman yangınları, sel felaketlerinin ardından kötü geçen sezonun yaralarını sarıp yeni sezona daha hazırlıklı başlamalarını istediklerini vurgulayan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Turizmciler kötü geçen 2 sezonun ardından yeni sezona hazırlanıyorlar. Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde turizmcilere zaten destek kredileri verilmişti, ancak yeni başlayacak turizm sezonu öncesi işletme sahipleri hazırlıklarını tamamlasın diye Kredi Garanti Fonu bünyesinde 350 milyon liralık daha kredi verilecek. Bu kredi yangın ve sel felaketlerinden ciddi manada etkilenen Marmaris'teki turizmcilerimiz için çok önemli. Turizmcilerimiz Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan başvurularını yapabilecekler" dedi.