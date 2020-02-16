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> Marmaris'te güzel havayı fırsat bilenler denize girdi
Marmaris'te güzel havayı fırsat bilenler denize girdi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aralıklı sağanak yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Kahverengiye dönen denizin rengi eski haline kavuştu. Güneşli havayı fırsat bilenler sahiller akın etti, denize girdi.
Giriş Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 18:04
Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 18:04
Marmaris ilçe merkezinde, 24 saat içinde metrekareye 144 kilogram yağmur düşmesi yaşamı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerden gelen sel sularının sürüklediği toprak nedeniyle denizin rengini koyu kahverengiye döndü.
Aralıklarla yağan sağanak yağmurlar bugün ise yerini güneşli havaya bıraktı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 21 derece gösterdiği ilçe merkezinde deniz eski rengine kavuştu.
Güneşli havayı görenler, Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yolunda yürüyüş yapanlar, bisiklet sürenler renkli görüntüler oluşturdu.
Kimileri de eşsiz manzarada bol bol öz çekim yaptı.
Marmarisliler ve yerleşik yaşayan yabancıların, kış mevsiminde yazı yaşayıp, kısa kollu kıyafetle sahilde dolaşmaları dikkat çekti.