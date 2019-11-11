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Marmaris'te renkli ağaçları görenler hayran kaldı

Marmaris'te, bir grup ev kadını, şiş ve tığla yün iplerden örerek yaptıkları örgüleri ağaçların gövdelerinde birleştirdi. Yünlerle gövdeleri rengarenk olan ağaçlar, parktakilerin de beğenisini topladı.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 17:36 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 17:39
Marmaris'te renkli ağaçları görenler hayran kaldı

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu üyesi ev kadınları, bir ay örgü dersi aldı. Nermin Işık tarafından verilen kursu tamamlayan kadınlar, Atatürk Caddesi'ndeki Türkmenistan Parkı'nda bir araya geldi.

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Marmaris'te renkli ağaçları görenler hayran kaldı

Yanlarında getirdikleri çeşitli renklerde yünlerle iki saat boyunca örgü ören kadınlar, ürünleri ağaçların gövdesinde birleştirdi.

Marmaris'te renkli ağaçları görenler hayran kaldı

Ağaçların gövdelerine giydirilen örgüler, yürüyüş ve spor yapanların da dikkatini çekti.

Marmaris'te renkli ağaçları görenler hayran kaldı

Marmarisliler ve turistler, ağaçların önünde fotoğraf çektirerek, sosyal medyada paylaştı.

Marmaris'te renkli ağaçları görenler hayran kaldı

Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu üyesi el işi öğretmeni Nermin Işık, "Amacımız kadının gücünü ve her işi yapabildiğini göstermek. Sokak sanatı adı altında ağaçlara zarar vermeden örgülerimizi yapıyoruz. Bu örgülerden elde ettiğimiz gelir ile evimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

DHA

Marmaris'te renkli ağaçları görenler hayran kaldı
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