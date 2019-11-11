Marmaris'te renkli ağaçları görenler hayran kaldı

Marmaris'te, bir grup ev kadını, şiş ve tığla yün iplerden örerek yaptıkları örgüleri ağaçların gövdelerinde birleştirdi. Yünlerle gövdeleri rengarenk olan ağaçlar, parktakilerin de beğenisini topladı.