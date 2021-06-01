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Marmaris'te yaban eşeği bariyerlerde asılı kaldı

Muğla Marmaris'te vatandaşlar, karayolu kenarındaki bariyerde askıda kalan bir yaban eşeğini kurtarmak için seferber oldu. Eşek, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 17:38 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2021 Salı 17:59
Marmaris'te yaban eşeği bariyerlerde asılı kaldı

Datça istikametinden Marmaris'e ailesi ile birlikte seyretmekte olan İsa Turan isimli bir vatandaş, yol kenarında bir yaban eşeğinin mahsur kaldığını görünce aracını sağa çekip eşeği kurtarmak için durdu.

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Marmaris'te yaban eşeği bariyerlerde asılı kaldı

Evcil olmadığı için oldukça tedirgin olan eşek, ilk etapta korktuğu için kendisine yardımcı olmak isteyen kişileri yanına yaklaştırmadı. Yalnız başına eşeği kurtaramayan İsa Turan bu defa yoldan geçen araçları durdurarak yardım istedi.

Marmaris'te yaban eşeği bariyerlerde asılı kaldı

Yoldan geçenlerin de eşeğin yardımına koşması ile birlikte sevimli eşek mahsur kaldığı bariyerlerden indirilerek özgürlüğüne kavuşturuldu. Sosyal medyadan yayınlanan fedakar insanların eşek kurtarma görüntüleri çok sayıda beğeni aldı.

Marmaris'te yaban eşeği bariyerlerde asılı kaldı
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