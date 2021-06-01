Marmaris'te yaban eşeği bariyerlerde asılı kaldı

Evcil olmadığı için oldukça tedirgin olan eşek, ilk etapta korktuğu için kendisine yardımcı olmak isteyen kişileri yanına yaklaştırmadı. Yalnız başına eşeği kurtaramayan İsa Turan bu defa yoldan geçen araçları durdurarak yardım istedi.