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Haberler Galeri Marmaris'te yangından geriye kalanlar! İçler acısı görüntü

Marmaris'te yangından geriye kalanlar! İçler acısı görüntü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kızılçam ağaçlarıyla kaplı 4 bin 500 hektar alanda etkili olan yangından geriye kalanlar ise yürekleri yaktı. Daha önce yemyeşil olan orman alanlarının kapkara görüntüsü havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 11:48 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 11:48
Marmaris’te yangından geriye kalanlar! İçler acısı görüntü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangında zarar gören ormanlık alanlar helikopterle havadan görüntülendi.

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Marmaris’te yangından geriye kalanlar! İçler acısı görüntü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Kirişci, yangınla ilgili güzel haberi vermek için bir arada olduklarını belirterek, "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Bütün aziz milletimize 'geçmiş olsun' diyorum. Soğutma çalışmaları devam edecek. Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklıdır. Bu tedbirsizlik, özensizlik ve kasti olabilir. Yüzde 55'i hassas ormanlardan oluşan böyle bir coğrafyada, turizm cennetinde hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Marmaris’te yangından geriye kalanlar! İçler acısı görüntü

Daha önce yemyeşil olan orman alanlarının kapkara görüntüsü, yürek burktu.

Marmaris’te yangından geriye kalanlar! İçler acısı görüntü

Soğutma çalışmaları yapılan alanda orman ekiplerinin nöbeti devam ederken, ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde söndürülen alanlarda devriye görevi de yapıyor.

Marmaris’te yangından geriye kalanlar! İçler acısı görüntü
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