Marmaris’te yangından geriye kalanlar! İçler acısı görüntü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Kirişci, yangınla ilgili güzel haberi vermek için bir arada olduklarını belirterek, "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Bütün aziz milletimize 'geçmiş olsun' diyorum. Soğutma çalışmaları devam edecek. Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklıdır. Bu tedbirsizlik, özensizlik ve kasti olabilir. Yüzde 55'i hassas ormanlardan oluşan böyle bir coğrafyada, turizm cennetinde hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.