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Haberler Galeri Maskelerde yeni dönem! Buna herkes sevinecek

Maskelerde yeni dönem! Buna herkes sevinecek

Koronavirüs salgını sonrasında kullanımı zorunlu hale gelen maskelerde yeni dönem başlıyor. Artık maskeler havayı temizleyen özellikler kazandı.

Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:19 Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:22
Maskelerde yeni dönem! Buna herkes sevinecek

Salgınla birlikte Türkiye dahil pek çok ülkede maske takmak artık zorunlu. Ancak maskelerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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Maskelerde yeni dönem! Buna herkes sevinecek

Bugüne dek üretilen ve kullanılan maskelerin temel amacı, salgını önlemek ve temiz hava solumaktı. Şimdi ise yepyeni bir maske tipi geliyor.

Maskelerde yeni dönem! Buna herkes sevinecek

ABD ve Japonya ortaklığında üretilen ve UVMask adını taşıyan bu özel maskeler, N95 tipi maskelerden bile iyi. Sebebi ise ultraviyole ışınıyla anlık olarak havadaki partikülleri temizlemesi...

Maskelerde yeni dönem! Buna herkes sevinecek

Ultraviyole ışın temizleme teknolojisini kullanan bu özel maske iki adet 25,000µW/cm2 UV-C LED aydınlatma ile solunan havayı anında temizliyor.

Maskelerde yeni dönem! Buna herkes sevinecek

Bu iki katmandan ilki yüzde 95 oranında partikülleri temizlerken ikinci olan UV-C katmanı ile bu oran yüzde 99.99'a çıkıyor. Maske 0.1 mikron büyüklüğünde partikülleri filtreleyebilirken bu oran N95 maskesinde 0.3 mikron.

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