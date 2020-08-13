Maskesini kolunda taşıyan garson: 'Tek yaşıyorum, ölsem de kendim ölürüm'

Maske takma zorunluluğu getirilen illerden biri olan kentte, özellikle gençler, yasağa uymuyor.



Hava sıcaklığının 34 dereceyi aştığı İzmir'de, cadde ve sokaklar ile meydanlarda dolaşan vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Bazı vatandaşlar maske takmazken bazı vatandaşlar da maskelerini ya ceplerinde ya da koluna takarak, gezdi.



Maskesini koluna takıp çalıştığı kafeteryaya giden garson Emre Kasnak (24), "Artık bunalıyorum. 11 saat işyerinde takıyorum. Çok sıkıldım. Koronavirüsten korkmuyorum artık. Tek yaşıyorum zaten ölsem de kendim ölürüm" dedi.