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MasterChef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisi ile görüntülendi
MasterChef yarışmasının sevilen isimlerinden Somer Şef'in evliliği 2 yıl önce ihanet iddiası ile sona ermişti. Yeni kız arkadaşı ile kameralara yakalanan Somer Şef sosyal medyada dolaşan birliktelik iddialarını da doğrulamış oldu.
Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:56
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Somer Şef Arnavutköy'de yürüyüş yaparken magazin muhabirlerine yakalandı. İddialara cevap veren MasterChef'in Somer Şef'i "Kendisi kız arkadaşım." dedi. Sosyal medyaya oturan Somer Sivrioğlu gerçekleri açıkladı.