  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri MasterChef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisi ile görüntülendi

MasterChef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisi ile görüntülendi

MasterChef yarışmasının sevilen isimlerinden Somer Şef'in evliliği 2 yıl önce ihanet iddiası ile sona ermişti. Yeni kız arkadaşı ile kameralara yakalanan Somer Şef sosyal medyada dolaşan birliktelik iddialarını da doğrulamış oldu.

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:56
MasterChef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisi ile görüntülendi

Somer Şef Arnavutköy'de yürüyüş yaparken magazin muhabirlerine yakalandı. İddialara cevap veren MasterChef'in Somer Şef'i "Kendisi kız arkadaşım." dedi. Sosyal medyaya oturan Somer Sivrioğlu gerçekleri açıkladı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
MasterChef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisi ile görüntülendi

36 derece sıcağı rağmen yürüyüşü eksik etmeyen ünlü şef, yanındaki kadını soran gazetecilere, "Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik" açıklamasında bulundu.

MasterChef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisi ile görüntülendi

Ülke genelindeki orman yangınları nedeniyle üzgün olduğu ifade eden Sivrioğlu, "Annemler Bodrum'da. Çok şükür iyiler. Annem Koah hastası olduğu için biraz etkilendi" dedi.

MasterChef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisi ile görüntülendi

50 yaşındaki Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıl iki çocuğunun annesi, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı.

MasterChef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisi ile görüntülendi
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Lise öğrencilerinin buluşu, orman yangınlarına dur diyecek
Lise öğrencilerinin buluşu, orman yangınlarına dur diyecek