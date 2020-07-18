  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri MasterChef yarışmasında duygusal anlar! Hikayesiyle jüri üyelerini ağlattı! İşte detaylar...

MasterChef yarışmasında duygusal anlar! Hikayesiyle jüri üyelerini ağlattı! İşte detaylar...

MasterChef yarışması dün yeni sezonuyla ekrana geldi. İlk bölümüyle dikkat çeken yarışmada, Rezzan Atan isimli bir yarışmacının anlattıkları stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Rezzan'ın hikayesi jüri üyelerini ağlattı.

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:19 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:31
MasterChef yarışmasında duygusal anlar! Hikayesiyle jüri üyelerini ağlattı! İşte detaylar...

Geçen sezon büyük ilgiyle izlenen 'MasterChef' yeni sezonuyla ekranlara döndü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
MasterChef yarışmasında duygusal anlar! Hikayesiyle jüri üyelerini ağlattı! İşte detaylar...

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu 'MasterChef'te yarışmacı seçmeleri ekrana geldi.

MasterChef yarışmasında duygusal anlar! Hikayesiyle jüri üyelerini ağlattı! İşte detaylar...

İlk bölümde yarışan genç şef adayı Rezzan Atan ise hem yaptığı yemekle hem de hayat hikayesiyle programa damga vurdu.

MasterChef yarışmasında duygusal anlar! Hikayesiyle jüri üyelerini ağlattı! İşte detaylar...

Somer Şef'in çok yorgun gözüküyorsun demesi üzerine Rezzan'ın anlattıkları herkesi duygulandırdı.

MasterChef yarışmasında duygusal anlar! Hikayesiyle jüri üyelerini ağlattı! İşte detaylar...

Bu yaşına kadar mutfakta eğitildiğini söyleyen Rezzan Atan, 'MasterChef' elemesine gelebilmek için iki gün ağır çalıştığını ve bu yüzden yorgun olduğunu belirtti.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Balıkesir'in gözde mekanı yeni plajına kavuştu!
Balıkesir'in gözde mekanı yeni plajına kavuştu!
  • SON DAKİKA