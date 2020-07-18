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MasterChef yarışmasında duygusal anlar! Hikayesiyle jüri üyelerini ağlattı! İşte detaylar...
MasterChef yarışması dün yeni sezonuyla ekrana geldi. İlk bölümüyle dikkat çeken yarışmada, Rezzan Atan isimli bir yarışmacının anlattıkları stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Rezzan'ın hikayesi jüri üyelerini ağlattı.
Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:19Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:31
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Geçen sezon büyük ilgiyle izlenen 'MasterChef' yeni sezonuyla ekranlara döndü.