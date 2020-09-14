MasterChef'te eleme heyecanı! Macerası kısa sürdü

Danilo Zanna'nın özel tarifiyle ıstakozlu ravioli yapmaları gereken yarışmacılar; hamurun parçalanmaması, dolgunun lezzetli olması, yanındaki sosların kıvamlı ve lezzetli olması ve son olarak dolgunun patlamaması için tüm hünerlerini sergiledi. Günün sonunda üç yarışmacı da tabağını yetiştirdi ve şeflerin beğenisine sundu.