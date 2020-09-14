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MasterChef'te eleme heyecanı! Macerası kısa sürdü

MasterChef yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı yarışmada dün eleme bölümü ekrana geldi. 3'lü elemeye Furkan, Duygu ve Arem Kaldı. İşte elenen yarışmacı!

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:28 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 15:31
MasterChef'te eleme heyecanı! Macerası kısa sürdü

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Bir haftalık mücadelenin ardından potaya kalan Arem, Duygu, Eray, Ebru, Ayyüce ve Furkan, final turunda kıyasıya mücadele etti.

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MasterChef'te eleme heyecanı! Macerası kısa sürdü

Yarışmacılar ilk eleme oyununda ana ürünün patlıcan olduğu yaratıcı yemekler yaptı. Furkan, Ebru, Arem, Eray, Ayyüce ve Duygu'nun eleme adayı olduğu bu haftaki mücadelede ilk turu geçen yarışmacılar Ayyüce, Eray ve Ebru oldu.

MasterChef'te eleme heyecanı! Macerası kısa sürdü

İkinci tura kalan Duygu, Furkan ve Arem, Danilo Zanna'nın özel tarifi olan kesilmemiş deniz esintisi tabağını en başarılı yapmak için yarıştı.

MasterChef'te eleme heyecanı! Macerası kısa sürdü

Danilo Zanna'nın özel tarifiyle ıstakozlu ravioli yapmaları gereken yarışmacılar; hamurun parçalanmaması, dolgunun lezzetli olması, yanındaki sosların kıvamlı ve lezzetli olması ve son olarak dolgunun patlamaması için tüm hünerlerini sergiledi. Günün sonunda üç yarışmacı da tabağını yetiştirdi ve şeflerin beğenisine sundu.

MasterChef'te eleme heyecanı! Macerası kısa sürdü

Eleme finalinde birinci olan yarışmacı, şeflerin oy birliği ile Furkan oldu. Eleme potasında sona kalan Duygu ve Arem oldu. Şeflerin verdiği karar doğrultusunda elenen yarışmacı Arem Yüce olarak belirlendi.

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