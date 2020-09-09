MasterChef'te gergin anlar! Ağlayarak stüdyoyu terk etti

MasterChef yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. 100 bin kişinin başvuru yaptığı yarışmada, kıyasıya mücadele sürüyor. Dün ekrana gelen yeni bölümde gergin anlar yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanınca, mavi takım eleme oyununa kaldı. Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan kendi hazırladığı yemeği yapmalarını istedi. Yarışmacılardan sadece beş tanesi tabağı çıkarmayı başardı. Eleme oyunu sırasında Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılardan Furkan'ı azarlaması ise geceye damga vurdu.