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Haberler Galeri MasterChef'te gergin anlar! Ağlayarak stüdyoyu terk etti

MasterChef'te gergin anlar! Ağlayarak stüdyoyu terk etti

MasterChef yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. 100 bin kişinin başvuru yaptığı yarışmada, kıyasıya mücadele sürüyor. Dün ekrana gelen yeni bölümde gergin anlar yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanınca, mavi takım eleme oyununa kaldı. Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan kendi hazırladığı yemeği yapmalarını istedi. Yarışmacılardan sadece beş tanesi tabağı çıkarmayı başardı. Eleme oyunu sırasında Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılardan Furkan'ı azarlaması ise geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 13:44 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 13:45
MasterChef'te gergin anlar! Ağlayarak stüdyoyu terk etti

16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef'te dün akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın zorlu anlar yaşadığı gecede esnaf lokantası menüsü için yarışmacılar zamanla yarıştı.

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MasterChef'te gergin anlar! Ağlayarak stüdyoyu terk etti

Ezo gelin çorba, kuru fasulye, pirinç pilavı, etli pazı sarma, kuzu kapama, komposto, fırın sütlaç menüsünün hazırlandığı gecede, şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

MasterChef'te gergin anlar! Ağlayarak stüdyoyu terk etti

Diğer takımdan daha iyi menüyü çıkararak 4-3'lük skorla dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yeniden mutfağa girdi.

MasterChef'te gergin anlar! Ağlayarak stüdyoyu terk etti

MasterChef dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı kazanmak için bir kez daha mücadele verdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Somer Şef'in tarifi olan ördek gözleme yemeğini yapmasını istedi.

MasterChef'te gergin anlar! Ağlayarak stüdyoyu terk etti

Sekiz yarışmacının mücadele ettiği eleme menüsünde 5 yarışmacı tabağını yetiştirdi. Mavi takımda yer alan Furkan tabağını yetiştirememesine rağmen şeflere sununca Mehmet Şef'in sert tepkisiyle karşılaştı.

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