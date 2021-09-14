MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları dünkü kritik eleme gecesi sonrasında yeni takım kaptanları ve üyeleri belirlendi. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yayınlanan yarışmada künefe tatlısını en başarılı yapan isim mavi takım kaptanı olarak büyük avantaj elde etti. Bu safhanın ardından Mavi takım kaptanı olan isim kırmızı takım kaptanını da belirledi ve kaptanlar takım üyelerini tek tek seçti. Merak edilen MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar...