MasterChef’te kaptanlık yarışı

MasterChef Türkiye'nin üçüncü haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. 6 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi.En iyi soğuk baklavayı yapmak için ter döken yarışmacılardan; tadım sonrası kazanan Hasan oldu.