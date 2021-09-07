MasterChef’te kaptanlık yarışı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 6 Eylül Pazartesi akşamı 59'uncu bölümüyle ekranlara geldi. Fatma'nın gidişi ve yerine yedeklerden Azize'nin gelişiyle yeni haftanın başladığı MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı. Sonrasında kaptanlar, takımlarını oluşturdu. Haftanın skorunun tahmin edildiği sırada Sergen, iddiasıyla geceye damgasını vurdu.
Giriş Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 09:36Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 09:45
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MasterChef Türkiye'nin üçüncü haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. 6 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi.En iyi soğuk baklavayı yapmak için ter döken yarışmacılardan; tadım sonrası kazanan Hasan oldu.
YENİ HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU Mavi takımın kaptanı olan Hasan Biltekin, kırmızı takımın kaptanı olarak Safanur Bol'u seçti ve iki takımın kaptanları sırayla takım üyelerini seçti.
Bunun sonucunda Hasan Biltekin'in kaptanı olduğu mavi takımda; Sergen, Eren, Şükrü, Tahsin, Mustafa, Milhan ve Tunahan yer aldı.
Safanur'un kaptanı olduğu kırmızı takımda ise İbrahim, Burcu, Emre, Dilara, Azize, Mert ve Hamza yer aldı.
İDDİALAR HAVADA UÇUŞTU Takımların oluşmasının ardından şeflerle skor tahmini yapıldığı sırada iddialı konuşan mavi takım 3-0 haftayı bitireceklerini söyledi. Bunun üzerine kırmızı takım da 3-0 kendileri yeneceklerini iddia etti.