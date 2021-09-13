MasterChef’te kim elendi ?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Masterchef 2021 son bölüm, hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele eden ana kadrodaki mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasından eleme potasına giren İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara arasındaki potadan çıkma mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen siyez bulguru ile en yaratıcı yemeği yapan isimler eleme potasından kurtulurken diğer 3 yarışmacı eleme oyununda mücadele verdi. Somer Şef'in hazırladığı yemeğe en az yakın tabağı hazırlayan yarışmacı veda eden isim oldu. İşte tüm detaylar...