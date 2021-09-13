MasterChef 2021 son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarının ardından potaya giren 6 yarışmacı, 1 hafta daha yarışmada kalabilmek, elenen isim olmamak adına tezgah başında hünerlerini gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ana ürünle en başarılı tabağı hazırlayan isimler potadan kurtulurken, başarılı olamayanlar son turda mücadele verdi ve en başarısız tabağı hazırlayan isim yarışmadan elenerek veda etti. Bu gelişme sonrasında yarışmayı takip edenler son dakika MasterChef'te kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (12 EYLÜL 2021)

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde elenen isim ve diğer tüm son dakika özet detayları şöyle;