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Haberler Galeri MasterChef'te kim elendi ?

MasterChef'te kim elendi ?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Masterchef 2021 son bölüm, hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele eden ana kadrodaki mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasından eleme potasına giren İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara arasındaki potadan çıkma mücadelesine sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen siyez bulguru ile en yaratıcı yemeği yapan isimler eleme potasından kurtulurken diğer 3 yarışmacı eleme oyununda mücadele verdi. Somer Şef'in hazırladığı yemeğe en az yakın tabağı hazırlayan yarışmacı veda eden isim oldu. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:06 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:17
MasterChef’te kim elendi ?

MasterChef 2021 son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarının ardından potaya giren 6 yarışmacı, 1 hafta daha yarışmada kalabilmek, elenen isim olmamak adına tezgah başında hünerlerini gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ana ürünle en başarılı tabağı hazırlayan isimler potadan kurtulurken, başarılı olamayanlar son turda mücadele verdi ve en başarısız tabağı hazırlayan isim yarışmadan elenerek veda etti. Bu gelişme sonrasında yarışmayı takip edenler son dakika MasterChef'te kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (12 EYLÜL 2021)

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde elenen isim ve diğer tüm son dakika özet detayları şöyle;

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MasterChef’te kim elendi ?

2021 MasterChef Türkiye'nin 12 Eylül 2021 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde hafta boyunca oynanan oyunlar sonrasında eleme adayı seçilen İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara arasından birisi günün en başarısız tabağını hazırlayarak Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmadan elendi.

MasterChef’te kim elendi ?

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Eleme adayları İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara, Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından belirlenen siyez bulguru ana ürünüyle en başarılı ve yaratıcı tabağı hazırlamak için mücadele verdi.

MasterChef’te kim elendi ?

Jüri şefler tarafından verilen yemek hazırlama süresinin dolmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler 6 yarışmacının hazırladığı ürünlerin tamamını tek tek tadarak değerlendirdi. Bu safhanın ardından jüri şefler eleme potasından çıkan isimleri şu şekilde açıkladı;

Azize
Safanur
Dilara

MasterChef’te kim elendi ?

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

2021 MasterChef Türkiye son bölümde TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde potadan kurtulan Azize, Safanur, Dilara olurken geriye kalan İbrahim, Hamza ve Mert eleme potasında Somer Şef'in bebek kalamar ürününden hazırladığı zorlu yemeğe yakın bir tabak hazırlamak için tezgaf başına geçti.

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