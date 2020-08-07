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Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal anları! Babasının ardından ilk kez konuştu
MasterChef yarışması yeni sezonu ile devam ediyor. 3'lü final düelloların ekrana geldiği yarışmada, en dikkat çeken jürilerden birisi olan Mehmet Yalçınkaya babasını kaybetti. Acı kaybının ardından ilk kez konuşan Yalçınkaya, duygusal anlar yaşadı.
Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2020 Cuma 15:28Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2020 Cuma 15:37
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MasterChef yarışmasında jüri üyeliği Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya 23 Temmuz'da Bolu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
Bolu'daki köyünde babasını son yolculuğuna uğurlayan Mehmet Yalçınkaya, dün akşam yayınlanan programda zor anlar yaşadı.
MasterChef son bölümdeki final turu öncesinde ise yarışmacıları Mehmet Şef'e başsağlığı dilediler.
Kısa bir konuşma yapan Yalçınkaya, yarışmacılara ve acı günlerinde yanında olanlara teşekkür etti.
Şef Yalçınkaya, "Gerçekten çok zor. Somer Şef ve Danilo Şef de geldiler. TV8 yönetimi herkes oradaydı ve acımı paylaştılar. Zor bir süreçti ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Atlacağız bu süreci. Çok teşekkür ederim" dedi.
Konuşma sırasında bazı yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı.
Şef Somer Sivrioğlu da "İnsan bu kadar acı günlerde bir taraftan da ne kadar sevildiğini hatırlıyor. Bir etkinlikte bile göremeyeceğimiz kadar çok şefi o gün Mehmet Şef'in yanında gördük. Herkes işini gücünü bırakıp Mehmet Şef'in yanına geldi. Bu da bizi çok duygusallaştırdı" ifadelerini kullandı.