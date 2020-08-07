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Haberler Galeri Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal anları! Babasının ardından ilk kez konuştu

Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal anları! Babasının ardından ilk kez konuştu

MasterChef yarışması yeni sezonu ile devam ediyor. 3'lü final düelloların ekrana geldiği yarışmada, en dikkat çeken jürilerden birisi olan Mehmet Yalçınkaya babasını kaybetti. Acı kaybının ardından ilk kez konuşan Yalçınkaya, duygusal anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2020 Cuma 15:28 Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2020 Cuma 15:37
Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal anları! Babasının ardından ilk kez konuştu

MasterChef yarışmasında jüri üyeliği Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya 23 Temmuz'da Bolu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal anları! Babasının ardından ilk kez konuştu

Bolu'daki köyünde babasını son yolculuğuna uğurlayan Mehmet Yalçınkaya, dün akşam yayınlanan programda zor anlar yaşadı.

Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal anları! Babasının ardından ilk kez konuştu

MasterChef son bölümdeki final turu öncesinde ise yarışmacıları Mehmet Şef'e başsağlığı dilediler.

Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal anları! Babasının ardından ilk kez konuştu

Kısa bir konuşma yapan Yalçınkaya, yarışmacılara ve acı günlerinde yanında olanlara teşekkür etti.

Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal anları! Babasının ardından ilk kez konuştu

Şef Yalçınkaya, "Gerçekten çok zor. Somer Şef ve Danilo Şef de geldiler. TV8 yönetimi herkes oradaydı ve acımı paylaştılar. Zor bir süreçti ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Atlacağız bu süreci. Çok teşekkür ederim" dedi.

Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal anları! Babasının ardından ilk kez konuştu

Konuşma sırasında bazı yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı.

Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal anları! Babasının ardından ilk kez konuştu

Şef Somer Sivrioğlu da "İnsan bu kadar acı günlerde bir taraftan da ne kadar sevildiğini hatırlıyor. Bir etkinlikte bile göremeyeceğimiz kadar çok şefi o gün Mehmet Şef'in yanında gördük. Herkes işini gücünü bırakıp Mehmet Şef'in yanına geldi. Bu da bizi çok duygusallaştırdı" ifadelerini kullandı.

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