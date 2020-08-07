Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya'nın duygusal anları! Babasının ardından ilk kez konuştu

Şef Somer Sivrioğlu da "İnsan bu kadar acı günlerde bir taraftan da ne kadar sevildiğini hatırlıyor. Bir etkinlikte bile göremeyeceğimiz kadar çok şefi o gün Mehmet Şef'in yanında gördük. Herkes işini gücünü bırakıp Mehmet Şef'in yanına geldi. Bu da bizi çok duygusallaştırdı" ifadelerini kullandı.