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Haberler Galeri MasterChef'te neler yaşandı? 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti?

MasterChef'te neler yaşandı? 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan mavi ve kırmızı takım üyeleri kritik eleme gecesinde mücadele verdi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda Mustafa, Şükrü, Ateş, Safanur, Milhan, Araz haftanın eleme potasına giren isimleri olmuştu. Bugün yapılan kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen adaylar zorlu yemekleri hazırlamak için tüm hünerlerini gösterdi. Hazırlanan ürünlerin jüri şefler tarafından tadılması sonrasında haftanın veda eden ismi belli oldu. Bu bilgilerle tüm detayları öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 10:15 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 10:28
MasterChef’te neler yaşandı? 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde hafta içinde oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda Mustafa, Şükrü, Ateş, Safanur, Milhan, Araz eleme adayı seçilmişti. Bugün yapılan kritik eleme adayı oyununda yarışan bu isimler arasından birisi MasterChef 2021 hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilerek yarışmaya veda eden isim ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

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MasterChef’te neler yaşandı? 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti?

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;

MasterChef’te neler yaşandı? 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti?

3 Ekim 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında hafta içerisinde oynanan kritik dokunulmazlık oyunlarında potaya giren Mustafa, Şükrü, Ateş, Safanur, Milhan, Araz arasında zorlu bir eleme adayı oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen ürünleri en az başarılı yapan isim bugün yarışmaya ve hayallerine veda edecek.

MasterChef’te neler yaşandı? 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti?

Kritik eleme gecesinde, eleme adayları arasındaki zorlu mücadele ilk aşamayla başladı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünü en başarılı yapmak ve eleme potasından kurtulmak için tezgah başına geçerek mücadele verdi.

MasterChef’te neler yaşandı? 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti?

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

İlk aşamada ürünleri hazırlamak için verilen sürenin sonuna gelinmesiyle kritik eleme gecesinin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan ilk tadımları gerçekleşti. Tadım aşaması sonrası değerlendirmelerini yapan jüri şefler Safanur, Araz ve Milhan'ın başarılı olarak eleme potasından kurtulduğunu açıkladı.

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