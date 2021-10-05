MasterChef'te neler yaşandı? 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan mavi ve kırmızı takım üyeleri kritik eleme gecesinde mücadele verdi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda Mustafa, Şükrü, Ateş, Safanur, Milhan, Araz haftanın eleme potasına giren isimleri olmuştu. Bugün yapılan kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen adaylar zorlu yemekleri hazırlamak için tüm hünerlerini gösterdi. Hazırlanan ürünlerin jüri şefler tarafından tadılması sonrasında haftanın veda eden ismi belli oldu. Bu bilgilerle tüm detayları öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte detaylar...