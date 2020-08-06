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MasterChef'te ortalık karıştı! Yardım isteyen yarışmacıya...
MasterChef yarışması yeni sezonuyla devam ediyor. Final düellolarının ekrana geldiği yarışmada, hareketli dakikalar yaşanıyor. Dün yayınlanan yeni bölümde yarışmacı Rezzan ve Duygu arasındaki diyalog geceye damga vurdu.
Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 14:20Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 14:34
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ilk 16'ya girmeye hak kazanan üçüncü isim belirlendi.
Şefler, yarışmacı olabilmek için karşı karşıya gelen 14 isimden orman meyveli kremalı tart yapmasını istedi. 40 dakikalık sürede en iyi tabağı hazırlamak için zamanla yarışan adaylar arasında 4 kişi sonraki tura geçti.
'KEŞKE YARDIM İSTEMESEYDİM' Rezzan'ın yaptığı tabağı tadan şefler 'nerede tart' sorusunu sorunca, 'bilmiyordum yapmasını şefim, elimden geleni yapmaya çalıştım ama.' açıklamasını yaptı.
Daha sonra yarışmacılardan Duygu'ya tepki gösteren Rezzan, "Sağ olsun yardımcı olmaya çalıştı! Duygu istemsizce yardım ediyor gibi hissettim. Hislerimde de yanılmam. O soğukluğu alınca yardım istediğimden utandım. Keşke yerin dibine girseydim de yardım istemeseydim" ifadelerini kullandı.
ALTI DEĞİL DÖRT ADAY FİNAL TURUNA ÇIKTI 14 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada bir üst tura şeflerin kararıyla dört yarışmacı çıktı. Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada 'Biz altı tabak seçiyoruz ama ilk kez bugün o altı tabağa ulaşamıyoruz. Hepimizin ortak olarak beğendiği sadece dört tabak var' ifadelerini kullandı.