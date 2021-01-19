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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle şoke etti

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle şoke etti

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle oyunculuğa adım atan ve başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan Farah Zeynep Abdullah, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan güzel oyuncu herkesi şoke etti. İşte Masumlar Apartmanı'nın güzel oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 16:20
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle şoke etti

Masumlar Apartmanı dizisiyle bir kez daha en çok konuşulan oyuncular arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah'ın makyajsız halini görenler şaşırıyor. İşte başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle şoke etti

Aslıhan Güner

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle şoke etti

Aslıhan Güner

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle şoke etti

Ayça Ayşin Turan

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah makyajsız haliyle şoke etti

Ayça Ayşin Turan

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